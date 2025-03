Esce per una passeggiata e i ladri le svaligiano casa, portati via 10 mila euro tra soldi e gioielli 

Era uscita per una passeggiata ma al suo rientro ha scoperto di essere stata derubata. Ladri in azione a Licata. Ignoti malviventi hanno svaligiato l’abitazione di una pensionata settantenne del posto in via Giacinto Pira. I balordi, dopo aver forzato un infisso, si sono intrufolati in casa della donna portando via gioielli e monili d’oro per un valore di circa 10 mila euro.

I ladri hanno anche rubato una somma in contanti di mille euro. Poi la fuga. A fare la scoperta è stata la pensionata una volta rientrata nell’abitazione. All’anziana non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.