Hybris, droga a Licata: restituiti quasi 40 mila euro a indagato 

Il tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo parzialmente il ricorso dell’avvocato Davide Limoncello, ha disposto il dissequestro di un ingente parte del denaro sequestrato a Giuseppe Domicoli, arrestato nelle scorse settimane dalla squadra mobile di Agrigento nell’operazione Hybris.

Nel blitz i poliziotti avevano sequestrato circa sessantamila euro nella disponibilità del gelese, ritenuti soldi proventi dell’attività di spaccio.

Il Riesame adesso ha disposto il dissequestro di quasi quarantamila euro. Domicoli, secondo l’ipotesi accusatoria, è ritenuto uno degli elementi di spicco del cosiddetto “canale gelese”, una fonte di approvvigionamento di stupefacenti utilizzata dal clan capeggiato da Michele Cavaleri. Domicoli, già coinvolto in passato in vicende di droga, è attualmente detenuto in carcere.