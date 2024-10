In fiamme una barca al porto di Licata, indagini 

Fuoco al porto turistico Marianello di Licata. Una imbarcazione di sei metri, di proprietà di un pescatore trentanovenne, è stata danneggiata da un incendio la cui natura è adesso al vaglio degli investigatori. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del fuoco.

I pompieri hanno domato le fiamme con non poca fatica. E adesso si attendono i risultati della relazione per capire le cause che hanno innescato il rogo. Al momento non si esclude alcuna pista: dall’atto doloso a quello accidentale.