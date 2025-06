Migranti: bimbo con meningite, profilassi per autisti bus

Un bimbo di 4 anni, originario del Camerun, sbarcato a Lampedusa e arrivato, dopo un trasferimento da Catania, all’inizio del mese a Roma, è risultato affetto da meningite da meningococco.

Le Asp di Roma, Catania e Agrigento sono già in costante contatto e sono stati ricostruiti tutti gli spostamenti del piccolo. Non è chiaro dove e quando il bimbo abbia contratto la meningite, ma in via precauzionale sono stati contattati gli autisti dei pullman, usati per i trasferimenti del bambino e dei suoi familiari, che verranno adesso sottoposti a profilassi.

Nessun allarme per il gruppo di migranti che ha viaggiato con il bambino: tutti sono stati già controllati e nessuno è risultato affetto da meningite.