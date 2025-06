Sorpresi a gettare rifiuti per strada, il sindaco Palumbo ringrazia l’operato dei Carabinieri

“A nome mio e dell’intera città di Favara voglio ringraziare la Tenenza dei Carabinieri per le attività di controllo disposte in questi giorni che hanno permesso di individuare e sanzionare cinque persone che avevano trasformato una zona decentrata in una discarica a cielo aperto”. Queste le parole di ringraziamento del sindaco di Favara, Antonio Palumbo a margine dell’attività di controllo svolte dai Carabinieri della locale tenenza che ha portato alla denuncia di cinque cittadini.

“Le attività di controllo disposte su ordine del Luogotente cariche speciali Paolino Scibetta, cui va la mia gratitudine, giungono in seguito ad una interlocuzione aperta con l’Arma per sostenerci nella lotta a chi sporca e inquina”, continua Palumbo. “La speranza è che, superati gli innumerevoli problemi di natura burocratica e legale, gli uffici comunali possano avviare l’attività di controllo e sanzione, per ridare fiducia e decoro ai cittadini per bene che ci aiutano ogni giorno nel miglioramento di questa città”.