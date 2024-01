Licata, autocarro in fiamme: i danni sono ingenti

Autocarro a fuoco in via Palma, a Licata. Sono stai alcuni residenti a chiamare i vigili del fuoco che giunti sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia cittadina, hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l’area. Una volta domate le fiamme, infatti, è stato eseguito un sopralluogo per scoprire le cause del rogo.Pare che la pista privilegiata sia quella dell’incendio accidentale, magari provocato da un corto circuito. Saranno i successivi accertamenti a fare piena luce sull’accaduto.