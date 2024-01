Licata, ben riuscita la raccolta alimentare a scuola

È stato effettuata un raccolta alimentare presso l’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi che comprende anche i plessi Serrovira Don Milani Bonsignore.

“I nostri ringraziamenti vanno al Preside Maurizio Buccoleri e ai suoi collaboratori per la disponibilità, per la collaborazione e la gratitudine verso l’iniziativa Sociale,” si legge nella nota a firma della Croce Rossa sezione Licata. “Un plauso particolare va ai genitori delle Alunne e degli Alunni che hanno donato vari generi alimentari, che saranno destinati alle famiglie meno abbienti e che a sua volta questo gesto permetterà di donare un sorriso e un segno di speranza, per un mondo più umano in linea con i nostri 7 Principi.

“La Croce Rossa Italiana ha una lunga tradizione di impegno Umanitario che risale alla sua fondazione nel 1864. La missione fondamentale della CRI è quello di alleviare il dolore umano, proteggere la vita e promuovere la Dignità Umana, valori che si riflettono chiaramente nei suoi sforzi educativi.” Queste le parole del Presidente Vita.