Licata, bruciato il furgone di un imprenditore: incendio doloso 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha distrutto il furgone di un imprenditore a Licata. Il rogo è divampato la scorsa notte in via Palma, nei pressi del supermercato Lidl. Il fiat Doblò è andato completamente in fiamme. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Al via le indagini per risalire al responsabile dell’attentato incendiario. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.