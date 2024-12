Licata, grande festa per la chiusura del giubileo delle suore morinelliane

La Gran Festa Finale del Giubileo Morinelliano ha concluso, a Licata, le celebrazioni per i 100 anni della Congregazione delle Suore Morinelliame, fondata dal canonico Vincenzo Morinello.

Sabato è stato inaugurato il Museo che racconta la storia delle suore in questi 100 anni, in cui sono esposti anche alcuni effetti personali appartenuti al fondatore Don Morinello.

Inoltre è stata celebrata la Santa Messa di chiusura della porta giubilare, presieduta da Monsignor Salvatore Muratore, Vescovo emerito di Nicosia.

Domenica, nella Chiesa del Carmine di Licata si è svolta la Santa Messa, celebrata dal Vicario Foraneo Don Tommaso Pace, con il rito di vestizione e professione religiosa semplice di “Suor Maria Concetta”.

Alla presenza della Superiora Generale, suor Maria Agnese, delle due testimoni suor Adele e suor Florentina e di Fra’ Enrico Miranti, oltre che delle numerose consorelle, dei familiari e di tanti amici, suor Maria Concetta ha fatto voto temporaneo di Castità, Povertà e Obbedienza.

Per concludere la due giorni, il corpo bandistico Verdi – Dainotto di Licata ha rallegrato l’accensione del Presepe nella Cittadella Del Sole.