Licata, scontro tra due auto al bivio di via Gela: tre feriti

Scontro frontale tra due auto, un’Audi e una Fiat Punto, sulla statale 115 all’altezza del bivio di via Gela. Secondo una prima informazione, ci sarebbero almeno due feriti, già trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie; una donna in gravidanza è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Tutti hanno riportato delle ferite ma non versano in pericolo di vita. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale gli agenti del commissariato di Licata unitamente ai colleghi della Polizia stradale di Agrigento. Presente in ausilio anche una pattuglia dei Carabinieri e i tecnici Anas per occuparsi della viabilità.