Licata, trasferito ad altra sede il dirigente medico minacciato di morte 

Il dirigente medico in servizio al Centro salute mentale dell’ospedale di Licata, minacciato di morte negli scorsi giorni, è stato trasferito momentaneamente ad altra sede. La decisione è stata presa per tutelare il professionista.

Il medico è stato spostato temporaneamente in un altro nosocomio della provincia di Agrigento: “Si è trattata di una decisione unanime ma sofferta – ha dichiarato Leonardo Giordano, direttore del Dipartimento salute mentale dell’Asp di Agrigento – anche in considerazione della carenza di organico. Una scelta necessaria anche per tutelare il nostro collega, tra l’altro alla prima esperienza professionale”.

L’intimidazione nei confronti del dirigente medico è avvenuta negli scorsi giorni quando, nella porta di ingresso del reparto, qualcuno ha effettuato delle scritte con una bomboletta spray dal tenore inequivocabile: “Ti sparo, sei morto”. Intanto proseguono le indagini della polizia del locale commissariato per risalire all’autore del vile gesto.