Licata, una nuova fiera per la festa di Sant’Angelo: i dettagli 

Anche la festa dedicata al Santo Patrono di Licata Sant’Angelo, che si svolge la prima domenica dopo Ferragosto, avrà la sua fiera. Tradizionalmente la fiera di Sant’Angelo era prevista solo nell’edizione del 5 Maggio della festa. Da quest’anno anche l’edizione di mezz’agosto avrà la sua fiera che si presenterà con una veste completamente nuova. Sarà infatti una fiera improntata alla bellezza e al buon gusto, con stand dedicati ai migliori artisti ceramisti provenienti da tutta la Sicilia, tra i quali sarà presente il maestro Besnik Harizaj.

Sarà inoltre approntata una zona dedicata al miglior food siciliano, coordinata dallo chef stellato Pino Cuttaia, che si chiamerà “Per le scale di Sicilia”, all’interno della quale non mancherà di deliziare i visitatori con alcuni dei suoi eventi culinari accompagnati dai più pregiati vini e birra artigianale dell’isola. Presente anche il miglior artigianato isolano e diversi prodotti d’eccellenza già presidi Slow Food. Anche l’arte avrà il suo posto d’onore con le opere della grande fotografa Teresa Letizia Bontà.

Una vera e propria anteprima di ciò che diventerà la fiera di Maggio. Quest’estate la fiera si svolgerà dal 17 al 20 agosto e sarà completata da una serie di eventi che si alterneranno nei 4 giorni: sfilate di alta moda, sfilata dei carretti siciliani e dei muli parati, semifinale del concorso di Miss Cinema, Joey e Rina con la loro Social Dance, musica lirica e tanto altro. La festa si concluderà giorno 20 con la giornata dedicata al Santo Patrono Sant’Angelo con le sue tradizionali corse, accompagnato dai 4 Ceri.

Un’occasione per ammirare anche il Cielo di Tessuti installato sopra C.so V. Emanuele, una Marina d’Amare – il cielo di mare sopra via Sant’Andrea – per poi finire con la ormai immancabile foto ricordo davanti la scritta gigante I Love Licata.