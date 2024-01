Spento il rogo nell’area di stoccaggio a Licata, le raccomandazioni dell’Asp ai cittadini

L’incendio nell’area stoccaggio rifiuti Omnia Srl è stato spento. Da sabato sera i Vigili del fuoco insieme alla protezione civile hanno lavorato giorno e notte per spegnere l’incendio; operazioni che hanno avuto un risvolto anche grazie all’ausilio dei canadair e degli elicotteri dei vigili del fuoco che hanno gettato acqua dall’alto per spegnere completamente il rogo dei rifiuti. Dopo i dati dell’Arpa sulla qualità dell’aria, l’Asp di Agrigento ha inoltrato al Comune e alla altre Strutture sanitarie una richiesta di provvedimenti urgenti conseguenziali all’incendio.

Nel documento si chiede ai cittadini di evitare l’areazione dei locali e delle abitazioni, limitare gli spostamenti nel contesto cittadino solo a casi di effettiva necessità e sempre con protezione facciale almeno FFP2, si invita la popolazione ad adottare adeguate misure precauzionali circa il consumo di prodotti ortofrutticoli provenienti dall’area interessata (lavarla accuratamente la verdura e consumare la frutta solo dopo averla lavata e sbucciata); Si consiglia alla popolazione di evitare l’assunzione di alimenti di origine animale (carne, pesce e derivati) provenienti da allevamenti stanziati in prossimità dell’area interessata e prodotti in data successiva al 20 Gennaio 2024 e invitare i proprietari degli allevamenti licatesi a non utilizzare foraggi provenienti dal sito a rischio di contaminazione; di sottoporre ad accurato lavaggio le superfici stradali e gli spazi confinanti partendo dalle zone più vicine alla discarica e con sequenza concentrica nel resto del centro abitato”.

Sempre l’Azienda sanitaria provinciale scrive come “considerato che dal punto di vista olfattivo è evidente la ripercussione sul centro abitato, che si protrae da diversi giorni, si invita a richiedere con sollecitudine ad Arpa ulteriori monitoraggi che comprendano anche il centro abitato”. Il Comune – dopo aver ricevuto questa nota – ha adottato una ordinanza contingibile ed urgente.