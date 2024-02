Torre di Gaffe, il Comitato: “frazione dimenticata dall’amministrazione”

“Il Comune di Licata ha abbandonato la frazione di Torre di Gaffe, forse un po’ troppo lontana dal centro. Peccato che, anche qualche iniziativa (per eventi ancora a farsi) venga osteggiata a prescindere, e chissà poi perché! Chissà perché Gaffe e i suoi abitanti (presenti o stagionali), debbano convivere con le strade dissestate ridotte a trazzere, erbacce e rifiuti ovunque, degrado diffuso e addirittura alcuni fabbricati, posti in luogo di frequente passaggio soprattutto dei bagnanti, in imminente pericolo di crollo (certificato). Edifici, tra l’altro, nei quali ancora risultano esserci abitanti (pur se vacanzieri). Illuminazione pubblica praticamente inesistente, mancanza di marciapiede sulla strada Provinciale 67 che costeggia per circa un chilometro l’abitato, e sulla quale decine di villeggianti, nei mesi estivi, passeggiano o che devono percorrere per raggiungere le proprie abitazioni.I componenti del Comitato, chiedono all’Amministrazione Comunale, ai responsabili della Provincia e al Prefetto, l’urgente interessamento alle problematiche succitate e un intervento immediato per sanare le gravi, pericolose e indifferibili problematiche, che affliggono questa frazione. Siamo pronti anche ad un confronto pubblico con gli Amministratori per dibattere sulle problematiche che affliggono da decenni la frazione di Torre di Gaffe.” Questa la nota da parte del Comitato di tutela Torre di Gaffe, composto da una sessantina di donne e uomini che, per quanto possibile, si occupano della “custodia” del piccolo borgo e dell’organizzazione di piccoli eventi tesi a rilanciare e vitalizzare Gaffe.