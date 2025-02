Antonio Sfameni è il nuovo capo della Squadra mobile di Palermo 

Oggi si è insediato il nuovo Capo della Squadra Mobile di Palermo, il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Antonio Sfameni che sostituisce Marco Basile, promosso al grado di Dirigente Superiore e trasferito ad altro prestigioso incarico presso la Capitale.

“Sono onorato di essere qui. Per me è una grande emozione tornare alla Squadra mobile di Palermo una struttura mitica e storica per me in cui ho lavorato in passato, prima da agente poi da ispettore, da funzionario e oggi orgogliosamente da dirigente”. Lo ha detto Antonio Sfameni, il nuovo dirigente della Squadra mobile di Palermo. La guida dello storico e prestigioso ufficio investigativo di piazza della Vittoria viene affidata ad un Funzionario la cui carriera “è ricca di incarichi prestigiosi e successi investigativi”.

Originario di Palermo, Sfameni, è entrato in Polizia nel 1991. Nel 2002, dopo la frequentazione del corso di formazione per Funzionari, presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato a Roma, è stato assegnato alla Questura di Trapani con incarichi di Polizia Giudiziaria. Nel 2004 ha assunto la direzione del Commissariato di P.S. di Castelvetrano e nel 2005 del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo. Nell’aprile del 2011 è stato trasferito alla Squadra Mobile della Questura di Palermo dove nel gennaio 2016 ha svolto delicati incarichi presso la Sezione criminalità organizzata e successivamente ha assunto la direzione della sezione ”Antidroga”. A ottobre 2016 ha lasciato il capoluogo siciliano per assumere la dirigenza della Squadra Mobile della Questura di Brindisi, dove ha condotto e portato positivamente a termine importanti operazioni contro la criminalità comune ed organizzata. Nel 2019 è tornato in Sicilia per dirigere la Squadra Mobile di Messina, nel 2021 ha assunto la dirigenza della Squadra Mobile triestina e nel 2022 quella dell’omologo ufficio della Questura di Catania dove ha lavorato a fianco del Questore Maurizio Calvino che oggi ritrova a Palermo ai vertici della Questura Palermitana. Sfameni nel corso della sua carriera ha condotto numerose brillanti operazioni che hanno consentito di sgominare sodalizi criminali riconducibili alla criminalità organizzata e al traffico internazionale degli stupefacenti.

Di rilievo le operazioni condotte anche in tema di reati contro la P.A. “Dirigere la Squadra mobile di Palermo è un grande privilegio ma anche una grande responsabilità”, dice il Questore Maurizio Vito Calvino.