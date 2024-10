Cambio al vertice del reggimento carabinieri Sicilia 

Cerimonia alla caserma Calatafimi, sede del 12esimo reggimento carabinieri “Sicilia”, per il cambio del comandante tra il colonnello Andrea Desideri, che andrà a ricoprire l’incarico di comandante e presidente del centro sportivo dell’arma dei carabinieri e il colonnello Angelo Franchi, che ha ricoperto recentemente l’incarico di comandante del comando provinciale Carabinieri di Enna, alla presenza di numerose autorità civili, militari, tra cui il viceprefetto vicario di Palermo, Anna Aurora Colosimo, il vice sindaco di Palermo, Giampiero Cannella, il comandante del comando provinciale carabinieri di Palermo, generale di brigata Luciano Magrini e il comandante della prima brigata mobile carabinieri di Roma, generale di brigata Patrizio La Spada, che ha passato in rassegna lo schieramento costituito dalla bandiera di guerra, dalla fanfara e da tutte le componenti operative e mezzi del 12esimo reggimento carabinieri “Sicilia”.

“Due anni caratterizzati da numerose sfide alle quali il reggimento – ha detto Desideri – ha saputo rispondere con esemplare efficienza e abnegazione, lo dimostrano il costante impegno in tutto il territorio siciliano, con la presenza di militari in 8 distaccamenti di ordine pubblico dislocati anche sulle isole minori quali Lampedusa e Pantelleria, ed a cui recentemente si è aggiunto un ulteriore contingente dispiegato in Albania per la gestione dell’emergenza migranti ed i molteplici interventi in favore della popolazione e determinante contributo a sostegno degli altri reparti dell’arma, come di recente al G7 in Brindisi e Siracusa, scenari in cui ha sempre meritato la riconoscenza della popolazione e delle autorità locali”.