Derubavano croceristi appena scesi dalla nave, 3 arresti

Sarebbero gli autori di diversi furti ai danni dei croceristi arrivati a Palermo e appena sbarcati. La polizia di Stato ha arrestato tre palermitani di 62 anni, di 48 anni e uno di 72 anni, beccati con un portafoglio appena rubato ad un turista francese appena sceso dalla nave. I poliziotti del commissariato Centro in abiti civili si sono appostati nella zona degli arrivi. Tra tanti turisti gli agenti hanno notato i tre palermitani che nella calca degli arrivi hanno puntato il turista.

Lo hanno distratto e lo hanno urtato ripetutamente consentendo al terzo di aprire la borsa a tracolla e portare via un piccolo borsello. Il turista non si è accorto di nulla. I tre sono stati seguiti dagli agenti e bloccati in direzione di via Principe di Belmonte. Non appena ha notato gli agenti uno dei tre ha buttato il borsello che è stato recuperato e riconsegnato al proprietario che nel frattempo era arrivato in albergo. I tre sono stati arrestati. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.