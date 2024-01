Droga, arrestato pusher nel palermitano

I carabinieri della stazione di Villabate hanno arrestato un 30enne, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. I militari hanno colto in flagranza il pusher che, nei pressi di Piazza della Regione, non appena ha visto la pattuglia, ha cercato di allontanarsi a bordo del proprio motorino. Bloccato e perquisito nel vano sottosella del motociclo sono stati trovati quasi 20 grammi di hashish, suddiviso in dosi pronte per la vendita al dettaglio e, all’interno del marsupio, 215 euro in banconote. La droga recuperata è stata sequestrata e trasmessa al laboratorio di analisi per le sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per le verifiche. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.