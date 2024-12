Giovani morti sulla Palermo-Agrigento, lutto cittadino a Villafrati 

Il sindaco del Comune di Villafrati, Franco Agnello, ha proclamato il lutto cittadino per oggi e domani per la morte dei due giovani nell’incidente stradale di ieri sulla statale Palermo-Agrigento. Le vittime sono Salvatore Ruben Saccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni.

Domani sono previsti i funerali di Samuele Cusimano. E’ prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in segno di lutto, lo spegnimento di tutte le luminarie, la sospensione delle attività inserite nel cartellone natalizio e un minuto di silenzio in occasione del primo consiglio comunale. Alunni e insegnanti dell’istituto comprensivo Beato Don Pino Puglisi osserveranno un minuto di silenzio in memoria dei giovani.