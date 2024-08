Il Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica di Palermo faro di eccellenza sanitaria

Le cardiopatie congenite sono malformazioni del cuore presenti sin dalla nascita, che possono variare in gravità e complessità. Queste patologie richiedono un’assistenza medica specialistica e, spesso, interventi chirurgici di alta precisione. In questo ambito, la presenza di strutture specializzate adeguate è essenziale. Il Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e per il Cardiopatico Congenito Adulto “GUCH” dell’Ospedale Civico di Palermo è uno di questi centri d’eccellenza, apprezzato per l’alta qualità delle cure e l’attenzione verso i pazienti.

Questa Unità Operativa Complessa è il risultato di una fruttuosa collaborazione tra l’ARNAS – Civico di Palermo e il Policlinico San Donato di Milano, una partnership che ha portato in Sicilia competenze di altissimo livello nella cura delle cardiopatie congenite, affermandola come punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale.

Caratteristica distintiva del centro è la sua equipe multidisciplinare altamente specializzata, composta da medici, chirurghi, anestesisti, infermieri, OSS e tecnici che lavorano in perfetta sinergia per offrire un’assistenza di altissimo livello. Ogni paziente è accolto con un approccio professionale e umano, che mette al centro non solo la patologia ma anche la persona nella sua interezza. Particolare attenzione viene riservata alle esigenze psicologiche ed emotive di bambini, adulti e famiglie che affrontano percorsi di cura spesso complessi e delicati. Il reparto, dotato delle più moderne attrezzature per la diagnostica e il trattamento delle cardiopatie congenite, è in grado di effettuare diagnosi precise e interventi all’avanguardia 24 ore su 24.

Questo standard elevato di assistenza è reso possibile anche grazie al prezioso contributo dell’Associazione “Movimento per la Salute dei Giovani”, che supporta gratuitamente i pazienti con le loro le famiglie e che promuove iniziative sociali e per il benessere della collettività.

Nel suo primo anno di attività, il “Centro di Diagnosi e Cura delle Cardiopatie Congenite”, intitolato al rinomato scienziato e cardiochirurgo italiano Giancarlo Rastelli, ha ottenuto risultati straordinari, con cospicui interventi complessi eseguiti con successo. Questi risultati sono la prova concreta di quanto l’impegno, la passione e la competenza possano fare la differenza nella vita di chi affronta sfide di salute impegnative.

Le numerose testimonianze positive sono un’ulteriore conferma dello straordinario lavoro svolto e dell’importanza di questa struttura per la comunità. Genitori, pazienti e familiari raccontano con gratitudine e commozione le loro esperienze, lodando l’umanità e la professionalità del personale, sottolineando come l’assistenza ricevuta abbia spesso superato ogni aspettativa.

Il Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo, pertanto, si afferma come una delle eccellenze sanitarie del nostro Paese, combinando innovazione tecnologica e un’attenzione amorevole verso il paziente, facendone un punto di riferimento non solo per la Sicilia, ma per l’intero Mediterraneo. Con il costante sostegno istituzionale, questa struttura sanitaria continuerà a essere un faro di speranza per chi affronta le sfide delle cardiopatie congenite, con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità della vita dei sofferenti e di espandere i confini della medicina verso nuove frontiere di ricerca.