In casa con armi e droga, arrestato 23enne

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un 23enne, palermitano accusato di detenzione di arma clandestina, possesso di sostanza stupefacente e ricettazione.

Nel corso di una perquisizione in casa del giovane da parte dei militari del Nucleo Radiomobile sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, i carabinieri hanno trovato quasi 30 dosi tra marijuana e cocaina, nascosti all’interno di uno stipite della cucina. Nella camera da letto dentro un borsello è stata rinvenuta una pistola marca Beretta, modello 98, con matricola abrasa e completa di caricatore con 16 proiettili calibro 9, e altre munizioni.

Nel comò anche a due centraline per auto con le relative chiavi. In un locale utilizzato dall’indagato è stato trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente, due motocicli e parti di un’autovettura rubati. Il giovane, è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria che nei prossimi giorni effettuerà l’interrogatorio di garanzia.