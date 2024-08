Maxi controllo stradale a Palermo, multe e sequestri

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, nell’ambito del piano nazionale di sicurezza stradale 2030, hanno controllato quasi un centinaio di automobilisti, oltre 50 i conducenti sottoposti all’accertamento con l’etilometro e al test antidroga, che ha portato ad elevare 4 sanzioni di natura penale e amministrativa, il ritiro di 6 patenti di guida ed il sequestro per confisca di 3 autoveicoli. Diverse le infrazioni al codice della strada per la guida con il telefono cellulare, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per mancata copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica.

L’attività dei militari, che proseguirà per tutto il periodo estivo, si inquadra nell’accordo di collaborazione interistituzionale stipulato dal comando generale dell’arma dei carabinieri con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede, tra l’altro, l’effettuazione di specifici controlli sui comportamenti di guida più a rischio e il rispetto delle norme del Codice della Strada. In città, sono stati numerosi i posti di controllo effettuati dai militari del nucleo radiomobile con le pattuglie mobili di zona delle due Compagnie di Palermo Piazza Verdi e San Lorenzo, che sono stati coadiuvati da un laboratorio mobile autonomo con personale medico dotato di attrezzature e strumentazioni in grado di certificare nell’immediato le condizioni di alterazione psicofisica da parte degli utenti della strada.