Mezzo chilo di droga sequestrata dai Carabinieri e sei pusher in manette

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo che, negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli nelle aree sensibili della città, arrestando e denunciando diverse persone.

Nel quartiere Brancaccio, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 36enne pregiudicato, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’uomo è stato sorpreso in piazza Ignazio Celona mentre cedeva un involucro a un acquirente. L’immediato intervento dei militari ha consentito di recuperare la dose di hashish appena venduta — con segnalazione dell’acquirente alla Prefettura e di rinvenire addosso allo spacciatore 4 involucri di crack e oltre 2 grammi di hashish. Nel quartiere Sperone, in largo Scurti, i Carabinieri delle Stazioni di Brancaccio e Villagrazia hanno arrestato in concorso due giovani di 26 e 28 anni, incensurati, ritenuti responsabili di detenzione e traffico di stupefacenti. L’osservazione dei militari ha permesso di documentare un’attività di spaccio con droga nascosta tra la vegetazione di una siepe. Le perquisizioni hanno consentito di sequestrare 12 dosi crack, 7 di cocaina e 2 di hashish oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Nel quartiere Borgo Vecchio, in largo Alfano, i militari della Stazione Centro e del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, hanno arrestato un 53enne già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre prelevava dosi di droga prelevate dall’interno di un’auto che, venivano consegnate agli acquirenti, che dopo aver ricevuto la dose o le dosi facevano perdere le proprie tracce tra i vicoli del quartiere.

L’attività illecita è stata interrotta dai Carabinieri che, hanno fermato l’indagato all’interno della vettura e in compagnia di un acquirente segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. La perquisizione ha consentito di recuperare complessivamente 7 dosi di cocaina e 235 euro in contanti.

Nel quartiere Falde, i Carabinieri della Stazione, hanno arrestato due fratelli di 21 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo aver sorpreso il più giovane mentre cedeva cocaina a un acquirente segnalato alla Prefettura quale assuntore, i militari hanno esteso le ricerche anche all’abitazione del pusher dove, in quel momento era presente il fratello. La perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di altre 42 dosi di hashish nascoste all’interno del frigorifero, e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Durante le operazioni i due fratelli, hanno aggredito i militari, venendo comunque bloccati. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Parallelamente, in piazza Don Bosco, i Carabinieri della Stazione Crispi hanno denunciato un minorenne, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di 25 dosi di hashish pronte per lo spaccio.

Sempre nella stessa zona, i militari hanno deferito un 17enne sorpreso mentre cedeva due dosi di hashish a un giovane acquirente, segnalato quale assuntore.

Infine, nel quartiere Oreto, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato per spaccio un 32enne pregiudicato e un uomo di 22 anni, sorpresi a cedere hashish. Le successive perquisizioni hanno consentito di sequestrare ulteriori 13 dosi della medesima sostanza, un panetto di hashish del peso di oltre 100 grammi e circa 100 euro in contanti.

Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate sono state inviate al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

L’attività rientra nei servizi di controllo straordinari del territorio predisposti dall’Arma per disarticolare le piazze dio spaccio urbane e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.