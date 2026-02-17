Al Teatro Pirandello arrivano “I ragazzi irresistibili” con Umberto Orsini e Franco Branciaroli
Una commedia brillante, capace di far sorridere e allo stesso tempo di toccare corde profonde, restituendo al pubblico tutta la magia del teatro dal vivo.
Agrigento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale 2025-2026. Il palcoscenico del Teatro Pirandello si accende per “I ragazzi irresistibili”, l’esilarante e raffinata commedia di Neil Simon, interpretata da due maestri della scena italiana: Umberto Orsini e Franco Branciaroli.
Lo spettacolo racconta la storia di un celebre duo comico che, dopo anni di lontananza, si ritrova tra battute fulminanti, vecchie incomprensioni, nostalgie e un legame che resiste al tempo. Una commedia brillante, capace di far sorridere e allo stesso tempo di toccare corde profonde, restituendo al pubblico tutta la magia del teatro dal vivo.
“I ragazzi irresistibili” andrà in scena: Mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00 e Giovedì 19 febbraio alle ore 17.30. I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma AnyTicket. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale “Sogni e Storie – La vita è in scena”, con la direzione artistica di Roberta Torre.