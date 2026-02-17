San Giovanni Gemini, in fiamme le auto di un operaio e di un impiegato 

Apertura

Il fuoco ha divorato la carrozzeria e fatto spostare di qualche metro l’auto che ha “colpito” un secondo mezzo parcheggiato

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a San Giovanni Gemini. Due automobili sono state completamente danneggiate da un incendio la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori. A bruciare per prima è stata la Citroen C3 di una casalinga di 48 anni ma in realtà in uso ad un operaio di 52 anni.

Il veicolo era parcheggiato in via Pascoli. Il fuoco ha divorato la carrozzeria e fatto spostare di qualche metro l’auto che ha “colpito” un secondo mezzo parcheggiato. Si tratta di una Opel Insigna di proprietà di un impiegato di 26 anni. Anche questa vettura è andata in fiamme. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto e accertare la natura del rogo. 

