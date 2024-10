Morto a 59 anni Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi di Palermo

E’ morto il presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana Nicola Farruggio, 59 anni. Sarebbe stato colto da infarto e, trasportato all’ospedale Villa Sofia, e’ deceduto. La notizia della morte dell’albergatore molto noto in citta’ e in Sicilia, si e’ subito diffusa, cogliendo di sorpresa e lasciando tutti sgomenti in quanto molto attivo anche in questi giorni. E’ marito della giornalista e animatrice culturale Rosa Di Stefano.

Titolare dello storico Hotel Posta, davanti alle Poste centrali, aveva da poco avviato il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace nella frazione balneare cittadina. Afferma il sindaco Roberto Lagalla: “Ho appreso con sgomento della sua prematura scomparsa. Negli anni il presidente Farruggio ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante con cui dialogare per il miglioramento del settore ricettivo di Palermo e con cui confrontarsi per rendere la nostra citta’ sempre piu’ attrattiva”.