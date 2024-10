Nas scoprono e sequestrano due aziende di vino clandestine nel Palermitano

Due aziende vinicole clandestine sono state scoperte e sequestrate in provincia di Palermo dai carabinieri del Nas in collaborazione con i tecnici della prevenzione dell’Asp del capoluogo dell’Isola. Nella prima operazione i militari dell’Arma hanno fermato il lavoro di uno stabilimento di trasformazione dell’uva in vino senza autorizzazione sanitaria, sequestrando più di 4 tonnellate di uva e mosto in fermentazione e l’intero stabilimento, il cui valore complessivo è di circa 60.000 euro.

Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.000 euro. Nella seconda azienda è stato scoperto un impianto simile, anch’esso risultato sprovvisto di autorizzazione, nel quale stavano fermentando circa 5 tonnellate di uva, che sono state sequestrate insieme a tutta l’azienda. Anche in questo caso al titolare dell’impianto è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è di oltre 70.000 euro.