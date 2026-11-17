Le indagini sull’efferato omicidio consumato la notte di Ferragosto in via Costante Girardengo nel cuore del quartiere Zen2, hanno registrato un nuovo e fondamentale sviluppo giudiziario. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo, a completamento di un’articolata e complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un uomo di 47 anni, gravemente indiziato del reato di concorso in omicidio volontario aggravato.

La vicenda trae origine dai drammatici fatti della notte tra il 14 e il 15 agosto 2026, quando un uomo di 44 anni perse la vita in seguito a una violenta aggressione scaturita nei pressi dei garage condominiali. Secondo la prima e tempestiva ricostruzione effettuata nell’immediatezza dei fatti, dai Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, la vittima era intervenuta a causa della presenza di persone sospette vicino ai box di famiglia. Nell’occasione era stata aggredita verbalmente e fisicamente con l’ausilio di un cacciavite e di un casco. Le prime fasi dell’attività avevano portato al fermo tre soggetti (due minorenni di 16 anni e un maggiorenne di 33 anni), provvedimento poi convalidato dalle competenti Autorità Giudiziarie. Le successive ed incessanti investigazioni, condotte attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, escussioni testimoniali e specifici accertamenti tecnici sui reperti, hanno permesso di fare piena luce sulla dinamica corale dell’aggressione e sulle fasi che hanno scandito la lite.

Gli elementi probatori raccolti hanno consentito di delineare le responsabilità di un ulteriore soggetto maggiorenne, un uomo di 47 anni, il quale avrebbe partecipato attivamente al pestaggio della vittima. Nello specifico, le risultanze investigative hanno accertato che l’indagato, sarebbe intervenuto nel corso della colluttazione mentre la vittima era già ferita e frastornata dai colpi iniziali, accanendosi nei confronti di quest’ultimo anche con pugni sferrati al corpo. Il grave quadro indiziario a carico dell’indagato, è stato ampiamente condiviso dal Giudice per le Indagini Preliminari che, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato nei confronti del 47enne la misura della custodia cautelare in carcere. L’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale Pagliarelli.