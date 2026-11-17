Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, attraverso servizi mirati di osservazione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno. In questo contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, di 38 e 18 anni, rispettivamente residenti a Misterbianco e Siracusa, ritenuti responsabili, allo stato delle indagini e ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a eventuale condanna definitiva, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’intervento è scattato in via Capo Passero, nei pressi di uno stabile dove i militari, impegnati in un servizio antidroga in modalità “discreta”, hanno scorto i due “soci” nei pressi dell’ingresso dell’edificio e hanno deciso di osservarne i movimenti a distanza, anche in considerazione del fatto che entrambi erano già stati arrestati in precedenti occasioni. L’attività di controllo ha consentito ai Carabinieri di documentare un collaudato sistema di cessione della droga: il più giovane si avvicinava agli acquirenti che raggiungevano la zona, riceveva da loro il denaro e lo consegnava al complice, il quale gli forniva in cambio la sostanza stupefacente da cedere. Quest’ultimo, inoltre, dopo ogni transazione, si spostava in un’area laterale dello stabile, dove si riforniva delle dosi da vendere. I militari hanno, quindi, deciso di intervenire per interrompere l’attività illecita e sono riusciti a bloccare entrambi gli uomini nonostante la presenza di vedette che, attraverso apparecchi radio ricetrasmittenti, hanno cercato di avvisare gli spacciatori dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Le successive perquisizioni personali hanno consentito di trovare addosso al 38enne una dose di marijuana da 7 grammi, 180 euro in contanti, ritenuti gli incassi dell’attività di spaccio, e una radiotrasmittente. Il controllo è stato poi esteso all’area verde accanto al palazzo, dove i militari avevano osservato il 38enne prelevare le dosi, rinvenendo, nascoste sotto alcune pietre, ulteriori dosi di marijuana per oltre 60 grammi e anche una dose di cocaina. Nello stesso nascondiglio sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti. Un’ulteriore radiotrasmittente, completa di caricabatteria, è stata recuperata, invece, all’interno del vano scale dello stabile. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la sostanza stupefacente sarà sottoposta alle previste analisi di laboratorio mentre i due, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.