Aumento della sicurezza, reale e percepita dai cittadini, e contrasto all’illegalità diffusa sono stati gli obiettivi dell’attività messa in atto nel comprensorio ripostese, in alcune abitazioni di persone sospettate di detenere illegalmente armi o stupefacenti, dai Carabinieri della stazione di Riposto, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT). Nella tarda mattinata i militari dell’Arma hanno eseguito controlli in diversi appartamenti, in uno dei quali i Carabinieri hanno ottenuto riscontro alle ipotesi investigative perché sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale hanno poi arrestato, un 58enne pregiudicato di Riposto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In casa dell’uomo, nel vano cucina, sono stati recuperate 33,44 gr. di hashish ed 8,16 gr. di marijuana oltre ad un bilancino di precisione funzionante ancora intriso di sostanza resinosa, trovato in un cassetto di un mobile del corridoio. Le ricerche sono state estese anche all’autovettura in uso al 58enne e al box auto di pertinenza dell’abitazione dove gli operanti hanno riscontrato ulteriormente l’ipotesi investigativa. Qui il cane “Ciro” ha subito segnalato la presenza di stupefacente su un armadio all’interno del garage e, infatti, gli operanti hanno trovato, in un’intercapedine creata all’estremità superiore del mobile, altra sostanza stupefacente. In particolare, chiusi in un barattolo di vetro, i Carabinieri hanno recuperato altri 64 grammi di hashish e 19 di marijuana. Tutto quanto trovato ed illecitamente detenuto è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri che, hanno arrestato il 58enne e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento.