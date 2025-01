Scontro frontale sulla statale 113, grave 32enne

Un giovane di 32 anni si trova ricoverato in gravi condizioni a causa di uno scontro frontale tra una Audi Q3 e Hyundai Tucson a Campofelice di Roccella sulla statale 113. La prognosi per il giovane è riservata. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 48 anni. Sono stati entrambi ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù. La statale è stata chiusa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia stradale e dei sanitari del 118 di effettuare i soccorsi e ripristinare la viabilità insieme agli operai dell’Anas.