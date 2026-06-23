Palermo

Sventata truffa del finto carabiniere da 5 mila euro, un arresto e una denuncia

I truffatori avevano contattato telefonicamente la vittima, una 82enne, fingendosi carabinieri e l'avevano convinta a preparare 5.150 euro in contanti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sventata una truffa da 5mila euro ai danni di un’anziana a Lercara Friddi, nel Palermitano, dove i carabinieri hanno arrestato un 48enne catanese, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e tentata truffa aggravata, e denunciato un 50enne, anche egli etneo, già noto alle forze di polizia, per tentata truffa aggravata.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i truffatori avevano contattato telefonicamente la vittima, una 82enne, fingendosi carabinieri e l’avevano convinta a preparare 5.150 euro in contanti, già pronti per la riscossione. L’intervento dei ‘veri’ carabinieri, però, ha mandato in fumo i loro piani. I due, infatti, sono stati intercettati e bloccati nei pressi dell’abitazione della pensionata proprio mentre la truffa stava per essere compiuta. Dalle verifiche è emerso che il 48enne era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, misura emessa dal Tribunale di Catania. Per lui sono così scattate le manette ed è stato condotto nel carcere di Termini Imerese.

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