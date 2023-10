Palma di Montechiaro, auto finisce fuori strada: conducente in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada statale 115, nel tratto di strada che collega Palma di Montechiaro ad Agrigento. Il sinistro è avvenuto nei pressi di una galleria. Una Alfa Mito ha finito la sua corsa fuori strada per evitare l’impatto con un altro veicolo che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Il conducente del mezzo è rimasto lievemente ferito. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito in ospedale l’uomo per le cure mediche del caso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Agrigento che si è occupata dei rilievi.