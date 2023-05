Agrigento, si dimette l’assessore Valeria Proto 

L’Assessore Valeria Proto ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni professionali.

“Ringrazio con tanto affetto per la preziosa collaborazione l’ing Proto che ha ricoperto con impegno e dedizione il suo incarico sempre al servizio della collettività.” Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

“La sottoscritta Ing. Valeria Proto, Assessore in carica al Comune di Agrigento, con la presente rassegna le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 03/05/2023 per sopraggiunti impegni professionali che non consentono più di espletare in pieno il mandato. Ringrazio il Sindaco per l’opportunità concessami di apportare il mio contributo professionale al Comune di Agrigento, ove ho operato con impegno e spirito di servizio per il tempo del mio breve mandato assessoriale. La sua fiducia e la stima nei miei confronti, che ricambio a pieno, mi hanno consentito di lavorare al meglio per la mia città. Ringrazio il Segretario Generale per il suo instancabile supporto e per aver messo sempre a mia disposizioni le sue competenze tecnico-giuridiche e gestionali. Auguro ai miei colleghi, componenti della Giunta Municipale, con i quali ho condiviso questo percorso e con i quali ho instaurato un rapporto di fiducia reciproca nella condivisione delle scelte effettuate, di proseguire le attività intraprese nell’interesse dei nostri cittadini. Esprimo la mia stima nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale e di tutti i consiglieri per l’impegno profuso per il bene della città. Ringrazio i dirigenti ed i dipendenti comunali, in particolare quelli dei settori relativi alle mie deleghe per aver lavorato a mio fianco. Sono fiduciosa che il lavoro intrapreso e le progettualità iniziate verranno portate avanti. La mia esperienza e la mia professionalità rimarranno a disposizione dell’Amministrazione e della mia città.”