Agrigento2020, Marco Catalano apre campagna elettorale: “In campo per i giovani”

A due mesi esatti dalle elezioni ad Agrigento per il rinnovo del consiglio comunale e dell’amministrazione comunale cominciano a “uscire” i primi nomi dei candidati in corsa per una poltrona. Tra quelli che già hanno “scoperto le carte” c’è Marco Catalano, vocalist agrigentino molto noto sull’isola impegnato da anni nel settore della movida.

“Scendo in campo per me e per i giovani” ha dichiarato Catalano che già nel 2015 aveva mancato per pochissimi voti – ne aveva raccolti ben 314 – l’elezioni a consigliere comunale: “Sono ufficialmente in campagna elettorale – dice Catalano – nei prossimi giorni sceglierò la lista e il candidato sindaco da sostenere in base a determinate ideologie che si avvicinano al mio modo di vedere il turismo e lo sviluppo economico. Ho una grande responsabilità – conclude Catalano – ed è quella di dare voce ai giovani , che oggi vista la grave situazione che stiamo vivendo possono essere una grande risorsa.”