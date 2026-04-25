Agrigento

Amministrative, il candidato sindaco Gentile: “Serve chiarezza e un cambio di metodo”

Gentile si presenta ai cittadini come un candidato autonomo

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Luigi Gentile, candidato sindaco di Agrigento, si propone come figura alternativa nell’attuale scenario politico locale. Alla base della sua discesa in campo, la necessità di superare le divisioni interne al centrodestra, che – secondo Gentile – derivano dalla mancanza di un reale confronto sul territorio e da metodi non condivisi nella scelta della candidatura.

Gentile si presenta come candidato autonomo, sottolineando la volontà di mettere a disposizione della città competenze professionali, serietà e capacità concreta di gestione amministrativa. Un impegno che rivendica “da uomo libero”, con l’obiettivo di garantire piena operatività e indipendenza nelle scelte.

Tra le priorità indicate, il risanamento del bilancio comunale e l’attivazione di misure economiche mirate, tra cui forme di fiscalità di vantaggio nei centri storici, considerate leve strategiche per il rilancio del turismo e dell’economia locale.

Nel suo progetto politico, Gentile punta anche a superare le contrapposizioni tradizionali, proponendo un Comune aperto e inclusivo, capace di coinvolgere tutti i cittadini al di là delle appartenenze. Critico, infine, il giudizio sull’attuale confronto elettorale, ritenuto ancora troppo legato a logiche di contrapposizione e poco focalizzato su soluzioni concrete per la città. “L’obiettivo – ribadisce – è far ripartire immediatamente la macchina amministrativa, mettendo competenza ed esperienza al servizio di Agrigento e del suo futuro”.

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