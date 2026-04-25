Agrigento

Agrigento, il sindaco Miccichè: “lascio una città pronta a ripartire”

Le parole di Miccichè commentando il suo operato da primo cittadino nella città dei Templi

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione



“Lascio una città che è pronta a ripartire”. Queste le parole del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè alle ultime battute del suo mandato nella città dei Templi. “Abbiamo realizzato tantissime opere che purtroppo non vengono né esaltate né ricordate. Ho tantissimi interventi e progetti in itinere che proprio stanno partendo il mese di maggio, qualcuno è partito qualche mese fa. Abbiamo, dice il primo cittadino, ridato dignità al quartiere di Villaseta dopo quarant’anni e abbiamo fatto finalmente la nuova rete idrica comunale, sapete bene che c’era il 58% di perdite così facendo penso che l’acqua possa essere distribuita ed erogata nelle abitazioni quasi H24. Ci sono tanti altri aggiustamenti, però questo secondo me è un’opera epocale per non parlare anche l’ultima notizia delle nuove macchine che abbiamo affidato al comando dei vigili urbani che erano come decimate non avevano più mezzi efficienti quindi qualcosa ho lasciato e qualcosa la lascerò al mio successore”, ha concluso Miccichè.

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