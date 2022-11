Ars, Mancuso è il Capogruppo di Forza Italia: “La mia priorità è il territorio”

“La legittimità del gruppo che rappresento in qualità di Capogruppo è garantita già dalla conservazione del nome originario, di cui saremo i custodi ufficiali. Non ci sentiamo fuori dalla maggioranza ma saremo un gruppo che da oggi farà gli esclusivi interessi dei siciliani, i quali chiedono concretezza. In questo non faremo sconti a nessuno perché dopo due mesi dalle elezioni, i cittadini meritano risposte. Lo faremo con serietà e coerenza, svolgendo il ruolo di vigili sentinelle a tutela del territorio”. Lo dichiara il nuovo Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso.