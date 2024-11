Auteri lascia Fratelli d’Italia e aderisce al Gruppo Misto

“Il collega deputato Carlo Auteri ha comunicato ufficialmente di lasciare il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia- compresa quindi la carica di vice capogruppo- per aderire al Gruppo misto”. Lo rende noto Giorgio Assenza, capogruppo di FdI all’Ars. Nella comunicazione inviata al presidente dell’Ars e per conoscenza allo stesso Assenza, Auteri spiega “di avere assunto questa decisione a seguito dei fatti riportati dalla stampa e per i quali si è auto-sospeso dal partito di Fratelli d’Italia”.