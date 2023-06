Camastra, Consiglio comunale a rischio scioglimento: si dimettono in sei

Terremoto politico al comune di Camastra. La metà dei consiglieri comunali si è dimessa contestualmente con una lettera protocollata alla segreteria comunale. Sei dei dieci consiglieri ha presentato le proprie irrevocabili e immediate dimissioni.

Si tratta di Francesca Agueci, Luca Biagio Allegro, Salvatore Collì, Cinzia Costanza, Giusy D’Alessandro e Giuseppe Scopelliti. Le dimissioni contestuali aprono adesso un nuovo scenario politico con il possibile decadimento dell’intero consiglio comunale.

“Hanno rassegnato le loro dimissioni senza fornire nessuna motivazione causando in questo modo la caduta del presidente Antonio Costanza e dell’intero consiglio comunale”, dichiara il sindaco di Camastra, Dario Gaglio. “Il loro gesto non impedirà al sottoscritto e alla giunta di portare a temine il lavoro iniziato, certi di poter interagire in maniera sinergica con il commissario che gli succederà e di poter continuare ad operare nell’interesse esclusivo del paese come fatto in questi anni.Colgo l’occasione per ringraziare l’ex presidente del consiglio comunale Antonio Costanza ed i consiglieri uscenti Costanza Simona, Brunco Loredana e Farruggio Luca, del loro operato e di essere rimasti fedeli alla nostra nostra idea di politica, ad una politica per il miglioramento del nostro amato paese”, ha concluso il primo cittadino.