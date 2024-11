Cianciana, Liborio Curaba è il nuovo vicesindaco

Liborio Curaba è il nuovo vicesindaco del comune di Cianciana. Lo ha deciso il sindaco Francesco Martorana. Liborio Curaba che fa parte della Democrazia Cristiana così come il primo cittadino da mesi ricopriva anche l’incarico di assessore allo Sport, Turimo e Spettacolo, Lavori Pubblici e politiche giovanile, cariche che continuerà a ricoprire tanto che già è al lavoro per allestire il cartellone delle manifestazioni natalizie sempre più dietro l’angolo. Ma il sindaco ciancianese ha nominato anche un altro assessore nella figura di Calogero Gattuso.

“Ringrazio il sindaco Martorana – dice Liborio Curaba – per la fiducia che mi ha accordato. Certamente, continuerò il mio operato a favore della cittadinanza non lesinando mai il massimo dell’impegno. Con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Martorana, in quasi sette anni, abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, ma siccome siamo ambiziosi, continueremo sulla strada intrapresa per sfruttare al massimo le capacità del nostro paese che risulta essere sempre più amato anche fuori dai confini nazionali tanto da spingere molte famiglie inglesi in primis, ma non solo, a trasferirsi nella nostra quiete cittadina”.