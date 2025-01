Contrada Caos, la deputata Marchetta presenta interrogazione per la messa in sicurezza

L’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS, ha presentato un’ interrogazione al Presidente della Regione On. Schifani, all’ Assessore Regionale al Territorio e Ambiente l’ On. Savarino e all’ Assessore alle Infrastrutture e Mobilità On. Aricò per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per la messa in sicurezza di contrada Caos, in territorio di Porto Empedocle nella provincia di Agrigento.

Una problematica fortemente sentita dai residenti della zona, ma anche da numerosi cittadini del territorio agrigentino che quotidianamente attraverso l’ importante arteria viaria.

Nell’ interrogazione l’ On. Marchetta evidenzia la pericolosità di contrada Caos, lungo la strada statale 640, considerato il concreto rischio di crolli che interessa la zona a causa di frane legate alla situazione di dissesto idrogeologico, inoltre evidenzia l’avanzamento dell’erosione ai danni della costa che viene stimato, dai tecnici di Anas, nella misura di circa due metri l’anno. Una situazione che va aggravandosi di anno in anno, creando forti preoccupazioni.

Contrada Caos è parte di un’arteria viaria e infrastrutturale strategica che collega, tra le altre, la città di Porto Empedocle al versante occidentale della Sicilia. Sull’ arteria converge, specie durante il periodo estivo, un elevato livello di traffico veicolare legato ai flussi turistici. Una situazione – secondo l’ On. Marchetta – che sta generando uno stato di preoccupazione crescente e di allarme tra i cittadini di giorno in giorno con numerose lamentele e continue segnalazioni.

Nell’ interrogazione l’ On. Marchetta chiede al Presidente della Regione e agli Assessori al ramo se siano a conoscenza della pericolosità per l’incolumità pubblica che caratterizza il tratto stradale di contrada Caos e del contestuale ritardo legato all’inizio dei lavori programmati che ancora oggi non risultano ancora avviati inoltre si chiede quali iniziative urgenti intendano assumere per porre in sicurezza l’intero tratto interessato dall’intenso transito di veicoli e offrire ufficialmente opportune rassicurazioni sia agli abitanti delle zone adiacenti che, ormai da tempo, manifestano pubblicamente le legittime preoccupazioni.