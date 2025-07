Dalla Regione due milioni per acquistare 26 scuolabus

Sono 26, su un totale di 129 risultati idonei, i Comuni siciliani beneficiari del contributo massimo di 75mila euro per l’acquisto di uno scuolabus. Il decreto, pubblicato lo scorso aprile dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, ha l’obiettivo di migliorare la qualità del trasporto scolastico in Sicilia ed è rivolto, in via prioritaria, ai Comuni fino a 15 mila abitanti (singoli o in qualità di capofila), che non hanno già beneficiato di un analogo contributo regionale, nazionale o comunitario nel triennio 2023-2025. Alla misura sono stati destinati complessivamente 2 milioni di euro per l’acquisto di mezzi di trasporto scolastico da utilizzare in ambito urbano ed extraurbano, anche con l’ausilio delle associazioni di volontariato.

“Da parte mia e del presidente Schifani c’è la piena disponibilità a finanziare tutte le richieste pervenute – afferma l’assessore Mimmo Turano – Nel disegno di legge di variazione di bilancio, infatti, è stata inserita una norma che consente di estendere il contributo anche agli altri 103 Comuni risultati idonei. Si tratta di un aiuto fondamentale per le comunità locali e, in particolare, per i piccoli Comuni. Il diritto all’istruzione si garantisce anche attraverso servizi di trasporto pubblico adeguati, efficienti e di qualità e il governo Schifani è impegnato ad assicurarlo ai nostri ragazzi”.

l decreto e la relativa graduatoria sono disponibili nel sito istituzionale della Regione.