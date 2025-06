Dalla Regione oltre 18 milioni di euro per i disabili gravi

Oltre 18 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali della Regione siciliana in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di maggio 2025.

“La puntuale erogazione da parte dei nostri uffici – dice l’assessore Nuccia Albano – si inserisce nel quadro delle politiche di inclusione e di tutela dei diritti, testimoniando la nostra attenzione concreta alle esigenze dei più fragili. La ripartizione delle risorse alle Asp dell’Isola garantisce un intervento capillare e mirato, volto a migliorare la qualità di vita di oltre 15mila persone e conferma il nostro impegno costante nel promuovere l’autonomia e il benessere di tutte le persone con disabilità”.

L’assessorato ha impegnato la somma di 18.631.146 euro a valere sul ‘Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza’. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di maggio 2025 risultano 15.521.