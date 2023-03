Elezioni a Licata, Cateno de Luca a sostegno del candidato sindaco Amato

Il gruppo politico locale che fa capo al Movimento “Sud chiama Nord” ha deciso insieme al Leader, On. Cateno De Luca, di sostenere alle prossime elezioni amministrative la candidatura a Sindaco di Licata di Fabio Amato.

“Dopo un sano confronto siamo convenuti sul fatto che non vogliamo assolutamente rinunciare alla sfida di essere il motore del cambiamento insieme a chi desidera davvero un futuro diverso per Licata, ha detto il Coordinatore per le elezioni amministrative della provincia di Agrigento di Sud chiama Nord, Giuseppe Di Rosa, aggiungendo che “Fabio Amato è il candidato che rappresenta un’idea di città differente ed è espressione degli stessi valori con i quali si vogliono condurre comuni battaglie verso obiettivi che sono in linea con l’azione politica che il nostro gruppo esprime”.

Pieno sostegno, pertanto, ad un progetto di civismo, unità ed inclusione che viene rappresentato fermamente dalla candidatura a Sindaco di Fabio Amato, per cambiare Licata e dare alla città un’amministrazione all’altezza delle sfide che la attendono.

Il candidato sindaco Amato sarà sostenuto anche dal Movimento cinque stelle e dal Partito Democratico.