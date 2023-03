Elezioni a Menfi, Ludovico Viviani ufficializza la candidatura a sindaco

Si scaldano i motori delle elezioni amministrative a Menfi. I cittadini il 28 e il 29 maggio sono chiamati a scegliere il sindaco e il consiglio comunale.

Non è ancora ufficiale la ricandidatura del sindaco uscente Marilena Mauceri che dice: “Sono al lavoro fino all’ultimo giorno a servizio della collettività”.

A scendere in campo presentando la propria candidatura a sindaco di Menfi è Ludovico Viviani ex vicesindaco che sta lavorando per una lista civica. “Corro per un progetto civico, aperto a tutti. Punto ad una coalizione molto ampia”, dichiara Viviani.

Altro probabile candidato sindaco Vito Clemente, consigliere comunale uscente, per il movimento civico “92013 – Il Nuovo Inizio”.