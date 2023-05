Elezioni nell’agrigentino, Catanzaro: “il Pd vince con candidati credibili”

“Il Pd vince le elezioni amministrative in 8 Comuni su 14. Gli elettori della provincia di Agrigento anche in questa tornata elettorale hanno dato fiducia al nostro partito ed ai nostri candidati”.

E’ il commento di Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars e punto di riferimento del Partito Democratico in provincia di Agrigento.

“La credibilità non può prescindere dalla memoria storica delle azioni reali compiute in passato da chi chiede fiducia ai cittadini. In provincia di Agrigento – ha detto Catanzaro – abbiamo ritenuto affidabili i sindaci uscenti che si sono presentati al cospetto dei loro concittadini chiedendo un giudizio sul loro operato negli anni precedenti, ed abbiamo proposto tanti nuovi candidati giovani che fanno parte di quel processo di rinnovamento già cominciato con le precedenti tornate elettorali”.

“I risultati sono stati molto positivi e ci convincono a proseguire questa strada – aggiunge Catanzaro – i cittadini hanno scelto persone che ritengono degne e con le quali condividono valori e obiettivi. I miei complimenti ed un grande augurio di buon lavoro a tutti i sindaci eletti, ed in particolare a Salvatore Pitrola (Ravanusa), Francesco Cacciatore (Santo Stefano Quisquina), Giuseppe Cacioppo (Sambuca di Sicilia), Mimmo Migliara (Ioppolo Giancaxio), Alfonso Provvidenza (Grotte), Angelo Tirrito (Sant’Angelo Muxaro), Enzo Galifi (Burgio), Vito Clemente (Menfi).