Elezioni provinciali, liste chiuse ad Agrigento: tutti i nomi dei candidati

Si svolgeranno domenica 27 aprile, in Sicilia, le elezioni di secondo livello per scegliere i presidenti e i consiglieri dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Regione, Renato Schifani, su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina. Si tratta, va ricordato, di elezioni di secondo livello, quindi senza partecipazione dei cittadini. Saranno gli stessi consiglieri comunali e i sindaci a votare il prossimo 27 aprile: le preferenze avranno un valore relativo, perché ogni voto verrà calcolato in base a un coefficiente di rappresentatività che è misurato in base agli abitanti di ogni centro.

Due i candidati alla presidenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino(sindaco di Aragona) e Stefano Castellino (sindaco di Palma di Montechiaro). Da una parte il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, sostenuto da Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Lega e con il contributo di Udc e Noi Moderati. Dall’altra, il primo cittadino di Aragona, Giuseppe Pendolino, appoggiato da una coalizione trasversale composta da Mpa, Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Sono sei le liste elettorali presentate, questa mattina, presso l’ufficio elettorale ubicato al terzo piano del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

Forza Azzurri formata da Alessia Capozza, Giorgia Caruana, Raimondo Chiara, Antonino Costanza Scinta, Dario Curto, Giovanni Cutrera, Alessandro Grassadonio, Lorena Anna Re, Paolina Sacco, Domenico Scicolone, Dario Umberto Stornaiuolo, Filomena Jenny Termini.

La lista “Insieme per la Provincia di Agrigento” composta da Ambrogio Giuseppe, Bellavia Salvatore, Bonanno Giordana, Cigna Elisa, Dainotto Viviana, Ersini Salvatore, Falcone Fabio, Muratore Calogero, Pitruzzella Antonio, Sala Marianna e Vasapolli Concettina.

La lista “ Uniti per Agrigento “ composta da Antonino Amato, Filippo Campo, Elena Cannata, Silvia Coniglio, Vincenzo Costa, Giuseppe Dangelo, Agostino Droga, Alfonso Miccichè, Concetta Sacco, Ivana Terramagra, Giuliano Traina e Anna Triglia.

Seguono la Lista per “ Fratelli d’Italia “ composta da Bacchi Marco, Calogero Filippo Bono, Desiree Carlino, Milko Cinà, Maria Carmelina Di Leo, Simone Gramaglia, Mariella Greco, Gioacchino Nicastro, Enrica Parla, Teresa Saporito, Maria Zucchetto e Vincenzo Bonifacio.

La lista “Lega Salvini” formata da Elena Anselmo, Valentina Cirino, Antonino Lauricella, Elena Di Nolfo, Massimo Milazzo, Carlo Pendola, Alessandro Pitruzzella, Jenna Ortega, Salvatore Maria Domenico Scibetta, Giuseppe Sciortino.

La lista della Democrazia Cristiana e’ formata da Anna Alongi, Simona Maria Baio, Filippo Bellanca, Alessia Bongiovì, Gaspare Castronovo, Giuseppe La Felice, Marinella Notonica, Melania Nuara, Francesco Marturana, Francesco Moscato, Pellegrino Spinelli, Vito Terrana.

Il lavoro di ricezione della documentazione e’ stato coordinato dall’ ufficio elettorale composto da Roberta Marotta nel ruolo di Presidente, Michele Giuffrida, componente, Pietro Librici, componente e Antonio Insalaco, segretario. Il Segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento Pietro Amorosia ha provveduto alla costituzione del gruppo interno di lavoro per assistere l’ufficio durante le operazioni.