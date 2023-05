Il ministro Matteo Salvini ad Agrigento e Licata il 22 maggio

‘Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà in Sicilia per incontri istituzionali e in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio. Prima tappa lunedì 22 maggio a Catania per l’avvio dei lavori ”quarto lotto nuovo itinerario Catania- Ragusa” e per la presentazione alla stampa delle liste dei candidati ‘Prima l’Italia’. A seguire sarà ad Agrigento, ospite di un convegno organizzato da Confcommercio in tema di infrastrutture e turismo, e a Licata per un incontro in piazza con i cittadini per la presentazione della lista della ‘Lega Salvini Premier’. Martedì 23, infine, è previsto un punto stampa a Siracusa e la presentazione della lista dei candidati ”Prima l’Italia”. Ringrazio il vicepremier Matteo Salvini per l’attenzione che riserva alla Sicilia, fatta di avvio lavori, cantieri e impegno per creare sviluppo e lavoro per il nostro territorio, nonché per la vicinanza e l’entusiasmo manifestati ai nostri candidati in Sicilia”. Così in una nota Annalisa Tardino, deputata al Parlamento europeo e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.