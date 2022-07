Il Pd agrigentino incontra Caterina Chinnici: “i siciliani hanno bisogno di una svolta”

Si è svolta un’assemblea provinciale del Pd a Realmonte nella splendida terrazza del Medison, per incontrare la candidata alla Regione Siciliana Caterina Chinnici.

“Sosteniamo la candidatura di Caterina Chinnici perché crediamo possa davvero essere l’alternativa a questo governo regionale”, ha dichiarato il deputato regionale Michele Catanzaro che ha accolto insieme a Simone Di Paola e Giovanna Iacono la candidata.

Durante l’assemblea Chinnici ha spiegato le ragioni della sua candidatura e del suo progetto politico.

“Il cambiamento è possibile se si lavora insieme con impegno, determinazione e responsabilità. Questo è ciò che ispira il mio comportamento in ogni impegno che assumo. Io sono profondamente siciliana e vorrei poter mettere le esperienze fatte in questi anni al servizio dei siciliani per portare la Sicilia verso un cambiamento che la valorizzi”, ha detto la candidata Chinnici.

Particolare attenzione della candidata Chinnici verso le nuove generazioni, verso il tema dei rifiuti che da anni affligge l’isola ma sopratutto ha parlato di legalità concetto chiave affinchè ci possa essere trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e negli appalti in generale.

Domenica 17 luglio alle 18.30 sempre al Medison di Realmonte è previsto un confronto tra Chinnici-Fava-Floridia, i tre candidati che sanciscono l’accordo tra Pd e M5S in Sicilia.